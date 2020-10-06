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Юных викуловчан приглашают освоить азы военной подготовки

Общество, 09:02 06 октября 2020

Фото из группы СГ ДПВС Викуловского района во Вконтакте

Юношей от 14 до 17 лет набирают в специализированную группу добровольной подготовки к военной службе "Славяне" в Викуловском районе.

Занятия будут проходить на базе викуловской школы №1. Ребята изучат основы строевой подготовки, оказания медицинской помощи, спортивного туризма, тактики и рукопашного боя. Получат теоретические знания по истории России и топографии. Отдельное направление – физическая подготовка будущих защитников.

Узнать подробности и записаться в группу можно у руководителя Александра Панова по телефону 8-952-680-59-58.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , военно-патриотическое воспитание

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