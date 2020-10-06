Юных викуловчан приглашают освоить азы военной подготовки

Фото из группы СГ ДПВС Викуловского района во Вконтакте Фото из группы СГ ДПВС Викуловского района во Вконтакте

Юношей от 14 до 17 лет набирают в специализированную группу добровольной подготовки к военной службе "Славяне" в Викуловском районе.

Занятия будут проходить на базе викуловской школы №1. Ребята изучат основы строевой подготовки, оказания медицинской помощи, спортивного туризма, тактики и рукопашного боя. Получат теоретические знания по истории России и топографии. Отдельное направление – физическая подготовка будущих защитников.

Узнать подробности и записаться в группу можно у руководителя Александра Панова по телефону 8-952-680-59-58.

Евгения Шевцова