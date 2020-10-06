Юных викуловчан приглашают освоить азы военной подготовки
Фото из группы СГ ДПВС Викуловского района во Вконтакте
Юношей от 14 до 17 лет набирают в специализированную группу добровольной подготовки к военной службе "Славяне" в Викуловском районе.
Занятия будут проходить на базе викуловской школы №1. Ребята изучат основы строевой подготовки, оказания медицинской помощи, спортивного туризма, тактики и рукопашного боя. Получат теоретические знания по истории России и топографии. Отдельное направление – физическая подготовка будущих защитников.
Узнать подробности и записаться в группу можно у руководителя Александра Панова по телефону 8-952-680-59-58.
Евгения Шевцова