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Соревнования будущих капитанов прошли в Тюмени

Общество, 16:43 05 октября 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Более 50 первокурсников приняли участие в соревнованиях будущих капитанов в учебно-тренировочном центре Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Безопасность соревнований обеспечили инспекторы ГИМС, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Заданий было более десятка: возможные экстренные и нештатные ситуации, на суше, в воде, на тренировочном судне. Треть дисциплин связана с водной темой - именно здесь инспекторы Центра ГИМС обеспечивали проведение и безопасность этапов.

Ребята тренировались в действиях по устранению течи в трубопроводе, выбирании буксирного каната, эвакуации пострадавших и ликвидации пожара - здесь понадобились не только индивидуальные навыки, но и командная слаженность.

"Первые испытания пройдены успешно, задачи выполнены, показаны необходимые знания: в первую навигацию будущие капитаны отправятся уже следующим летом", - отметил заведующий учебно-тренировочного центра Юрий Емеленко.

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# ГИМС , ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования

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