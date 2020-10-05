269 врачей пополнили больницы и поликлиники региона с начала года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

269 врачей пришли работать в медучреждения Тюменской области с начала года, 105 из них – сразу после окончания вуза. Всего в системе здравоохранения региона трудятся более 6 тыс. докторов, которые 5 октября отмечают Международный день врача, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что Тюменская область входит в десятку регионов с растущим числом медицинских работников. Большое внимание уделяется вопросу привлечения молодых специалистов. На данный момент 765 человек учатся в Тюменском медицинском университете по целевому направлению.

Есть и те специалисты, общий врачебный стаж которых составляет более 40 лет. К таким профессионалам относятся и два врача областной больницы № 19: терапевт поликлиники Надежда Бекова и хирург, заведующая Мальковской врачебной амбулаторией Надежда Карсонова.

Напомним, Международный день врача отмечают в первый понедельник октября. Праздник был учрежден в 1971 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения, чтобы отдать должное работе медиков.