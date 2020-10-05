Тюмень вошла в десятку городов с самыми высокими зарплатами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в десятку российских городов с самыми высокими зарплатами.

Согласно рейтингу, составленному экспертами РИА "Новости", среднемесячная заработная плата в 1 полугодии 2020 года в Тюмени составила 56,1 тыс. рублей. На эти деньги среднестатистический житель нашего города может купить 2,89 стандартного потребительского набора.

А самая высокая зарплата в 1 полугодии 2020 года была в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тыс. рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

В десятку городов с самыми высокими зарплатами, кроме областной столицы, вошли еще четыре города большой Тюменской области. Салехард расположился на третьем месте — заработки и их покупательная способность в столице Ямала не сильно уступают московским - 94,9 тыс. рублей, или 3,62 стандартного набора товаров и услуг.

На четвертом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тыс. рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тыс. рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг).

Тюмень занимает в этом рейтинге восьмое место. За ней расположился Нижневартовск. Средняя заработная плата в январе-июне 2020 года здесь составила 67,8 тыс. рублей, или 2,89 стандартного набора товаров и услуг.

Таким образом, отмечают эксперты РИА "Новости", большая часть городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от цивилизации этих населенных пунктов.

Города южных регионов как противовес лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тыс. рублей.

Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

Методика исследования РИА "Новости" основывается на детальном анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов Федерации и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало этого года проживали более 65 млн человек.

Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных населенных пунктах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до четырех, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза.