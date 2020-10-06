Отборочные туры "Димитриевской субботы" начинаются в Тюменской области

| Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”

Отборочные туры Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота" стартуют в Тюменской области с 6 октября, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”.

В них примут участие исполнители и вокальные коллективы, представляющие муниципальные образования Тюменской области.

Отборочные туры пройдут на пяти площадках: в с. Викулово (6 октября), в Заводоуковском городском округе (9 октября), в Тюмени (14-15 октября), пос. Прииртышский Тобольского района (20 октября), с. Омутинское (23 октября).

Участники посоревнуются в следующих номинациях: "Исполнители песен 14-17 лет", "Исполнители песен 18-35 лет", "Вокальные группы 14-17 лет", "Вокальные группы 18-35 лет".

Лауреатов отборочных туров пригласят для участия в Международном молодежном конкурсе военно-патриотической песни "Димитриевская суббота", который пройдет в областной столице с 5 по 7 ноября.

В 2020 году творческое состязание посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс пройдет в оффлайн и онлайн-форматах.