  • 6 октября 20206.10.2020вторник
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Отборочные туры "Димитриевской субботы" начинаются в Тюменской области

Общество, 10:38 06 октября 2020

региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”

Отборочные туры Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота" стартуют в Тюменской области с 6 октября, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”.

В них примут участие исполнители и вокальные коллективы, представляющие муниципальные образования Тюменской области.

Отборочные туры пройдут на пяти площадках: в с. Викулово (6 октября), в Заводоуковском городском округе (9 октября), в Тюмени (14-15 октября), пос. Прииртышский Тобольского района (20 октября), с. Омутинское (23 октября).

Участники посоревнуются в следующих номинациях: "Исполнители песен 14-17 лет", "Исполнители песен 18-35 лет", "Вокальные группы 14-17 лет", "Вокальные группы 18-35 лет".

Лауреатов отборочных туров пригласят для участия в Международном молодежном конкурсе военно-патриотической песни "Димитриевская суббота", который пройдет в областной столице с 5 по 7 ноября.

В 2020 году творческое состязание посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс пройдет в оффлайн и онлайн-форматах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Димитриевская суббота , конкурс , творчество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 06.10.2020Отборочные туры "Димитриевской субботы" начинаются в Тюменской области
10:16 06.10.2020Мастерица из Ялуторовского острога научит рисовать ангелов
09:54 06.10.2020Новый маршрут "Сказки на ночь" проведет по району КПД
09:43 06.10.2020Юных тюменцев приглашают принять участие в акции "Крапивинский кораблик"