У деревни Посохова завершается рекультивация свалки твердых бытовых отходов

| Фото: пресс-служба Главного федерального инспектора по Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного федерального инспектора по Тюменской области

На территории Тюменского района у деревни Посохова близка к завершению рекультивация свалки твердых бытовых отходов площадью 34,4 га, которая действовала с 1968 по 2011 год.

В этом убедился главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, который совместно с природоохранным прокурором и областным директором департамента экологии и недропользования проверил, как в регионе реализуются положения законодательства об обращении с отходами производства и потребления.

Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Тюменской области, в Государственном реестре объектов размещения отходов находится 46 мест захоронения и хранения в Тюменской области.

На сегодняшний день у деревни Посохова выполнены все подготовительные и основные работы. В 2020 году планируется посеять травы, в 2021 году выполнить заключительный этап работ.

Главный федеральный инспектор отметил, что с момента решения о рекультивации проделана огромная работа.

"То, что мы увидели, порадовало, - подчеркнул он. - Очень сложные проектные решения. Проверки показали, что подрядчик работает, как надо. Тема с обращением с отходами болезненная, жалобы всегда будут, поэтому работаем совместно с прокуратурой, общественниками. Поступают обращения граждан, которые мы рассматриваем, также мониторим открытые источники, интернет. Мы и дальше продолжим контролировать и выезжать на такие объекты. Вместе с этим считаю, что данная сфера - дорога с двусторонним движением. Чисто не только там, где убирают, а и там, где не мусорят!".

Дмитрий Кузьменко сообщил, что в рамках федерального проекта "Чистая страна" запланирована рекультивация земельного участка площадью 41,5 га, на котором расположена выявленная на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах города Тюмени. В соответствии с паспортом федерального проекта срок рекультивации земельного участка со свалкой отходов установлен на 2022 год.

С 2012 по 2019 годы в Тюменской области ликвидировано 534 свалки площадью 230,93 га, объем отходов - 965,046 тыс. куб. м. Объем финансирования составил 248 млн 680 тыс. рублей.

На начало 2020 года в Тюменской области общее количество свалок, подлежащих ликвидации, составило 657. В 2020 году запланирована ликвидация 62 свалок, объем финансирования, предусмотренный бюджетом, составляет 55 млн 719 тыс. рублей.