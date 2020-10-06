Чистота - в приоритете: в России разрабатывают штрафы за нарушение благоустройства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юридических лиц от 20 до 25 тыс. рублей, для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Мойка автомобилей в неположенных местах, а также "автохлам" во дворах обойдутся гражданам в штраф от 1 до 3 тыс. рублей.

Как сообщила РИА Новости член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, в первой редакции проекта кодекса отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте страны не было вообще.

"Но для регионов и особенно муниципалитетов очень важно, чтобы такой состав в новом кодексе появился и был легко администрируемым, - заявила сенатор. - В текущем варианте проекта предполагается статья 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", которая включает в себя семь универсальных подпунктов, отражающих практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в этой сфере".

Еще один шаг вперед в этом направлении, как отметила Рукавишникова, — то, что проект нового КоАП предполагает, что администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы государственной власти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, "которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать".