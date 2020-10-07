В Тюменской области запустили интеграционный проект по производству тарной доски

Спецтарконструкция Спецтарконструкция

Предприятие "Спецтарконструкция" стало интегратором нового интеграционного проекта по производству тарной доски.

"В рамках года сельского предпринимательства, объявленного в Тюменской области, происходит развитие интеграционных проектов, - сообщает инвестиционное агентство Тюменской области. - Сельские предприниматели занимаются развитием разных отраслей: выращиванием бычков, салата, ягод смородины, производством мёда, печей и т.д. Совсем недавно перечень интеграционных проектов, пополнился новым по производству тарной доски. Интегратором проекта является "Спецтарконструкция".

Как рассказала куратор интеграционного проекта, главный специалист отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Екатерина Свидерская, суть нового интеграционного проекта заключается в производстве потенциальными участниками проекта тарной заготовки в объемах, необходимых интегратору, с последующим выкупом произведенной продукции.

Сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям выйти из экономического кризиса в одиночку сложно. Агропромышленная интеграция — это организационно-экономическое понятие, характеризующее объединение и углубление производственно- технологических связей организаций различных, но взаимосвязанных отраслей либо одной отрасли, но различных видов производств в совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий для осуществления экономической деятельности, снятия взаимных барьеров.

В экономическом плане интеграция, по оценке специалистов, выступает как инструмент соединения отдельных хозяйственных субъектов, ведущего к такому их состоянию, при котором на основе межхозяйственных, организационно-экономических, финансовых и других связей образуется новая совокупная система производств, своей деятельностью обеспечивающая выполнение поставленной цели. Процессы интеграции могут иметь место в рамках уже сложившейся системы (повышение ее целостности и организованности), а также вести к созданию новых структур из не связанных ранее элементов. В ходе интеграции увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей между элементами системы, надстраиваются новые уровни управления.

Интегратор нового проекта "Спецтарконструкция" предоставляет своим потенциальным партнерам гарантированный круглогодичный объем работ по производству тарной доски, сбыт продукции, обеспечение плановых объемов производства, при необходимости приобретение части оборудования за счет средств интегратора, содействие в подборе оптимального оборудования, в оптимизации производства, разработке экономической модели производства.

Участником интеграционного проекта может стать малое и среднее предприятие, частный предприниматель, имеющий опыт работы в лесопилении не менее 1 года. Необходимо также наличие базового производственного оборудования, оборотных средств на приобретение сырья в сумме 300 тыс. рублей, источники приобретения круглого леса, кадрового резерва и техники для работы, возможность увеличения производственных площадей.

Участие в реализации интеграционного проекта позволит его участникам нарастить производственные мощности собственного предприятия, увеличить выручку на сумму свыше 1 млн рублей в месяц, обеспечит гарантированный сбыт готовой продукции.