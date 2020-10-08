Актеры и блогеры научат вести соцсети во всероссийском проекте "ТопБЛОГ"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Новый проект "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустят в России. Его цель - создать систему социальных лифтов в сфере новых медиа, сообщает Росмолодежь.

Ведущие блогеры и эксперты будут обучать всех желающих развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. Наставниками станут сценарист Шевги Ахадов, актер и блогер Сергей Романович, сценарист и автор вайнов Антон Каравайцев, оператор видео топовых блогеров Фармин Велиев, участники популярных TikTok-домов Dream Team House и Х-House Настя Рыжик, MAX_FIT (Максим Мяков) и другие.

Финалисты проекта посетят пять городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях. Десять самых талантливых участников "ТопБЛОГ" получат рекламные контракты от партнеров проекта.

Регистрация на конкурс начнется 6 ноября 2020 года.

Подробности здесь.