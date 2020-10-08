  • 8 октября 20208.10.2020четверг
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Актеры и блогеры научат вести соцсети во всероссийском проекте "ТопБЛОГ"

Общество, 08:54 08 октября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Новый проект "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" запустят в России. Его цель - создать систему социальных лифтов в сфере новых медиа, сообщает Росмолодежь.

Ведущие блогеры и эксперты будут обучать всех желающих развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. Наставниками станут сценарист Шевги Ахадов, актер и блогер Сергей Романович, сценарист и автор вайнов Антон Каравайцев, оператор видео топовых блогеров Фармин Велиев, участники популярных TikTok-домов Dream Team House и Х-House Настя Рыжик, MAX_FIT (Максим Мяков) и другие.

Финалисты проекта посетят пять городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях. Десять самых талантливых участников "ТопБЛОГ" получат рекламные контракты от партнеров проекта.

Регистрация на конкурс начнется 6 ноября 2020 года.

Подробности здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 08.10.2020Тюменских артистов, циркачей и музыкантов приглашают на "Альянс талантов"
10:23 08.10.2020Врач назвала показания для проведения теста на COVID
10:11 08.10.202014 аппаратов УЗИ поступило в областную больницу № 4
10:00 08.10.2020Ученые выяснили, что вызывает осложнения при COVID-19