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Восемьдесят спортсменов Голышманово прошли по туристическому маршруту

Общество, 09:38 08 октября 2020

Голышмановский молодежный центр | Фото: Голышмановский молодежный центр

Четыре команды по 20 человек в каждой приняли участие в спортивном ориентировании в зоне отдыха "Сосновый бор" в Голышманово. Специально для состязания был разработан новый туристический маршрут совместно с региональной федерацией спортивного ориентирования под руководством Леонида Кобелева.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил педагог-организатор Голышмановского молодежного центра, руководитель досуговой площадки "Азимут" Евгений Дьяченко.

"Участие в соревнованиях на местности приняли учащиеся 7-9 классов - сборные от трех школ Голышманово и команда молодежного центра. Мы сделали новую спортивную карту зоны отдыха "Сосновый бор". Провели соревнование по ориентированию по выбору. Школы стартовали в разное время и не пересекались в для безопасности", - рассказал он.

В каждой команде были определены победители и призеры. Организаторы отметили их грамотами и сладкими подарками.

Анжела Лебедева

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# Голышманово , спортивное ориентирование , туризм

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