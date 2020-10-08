Тюменцам расскажут о цифровом театре

| Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос» | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос»

Представители театральной компании "Перфобуфет" в прямом эфире расскажут тюменцам о цифровом театре и перформансе "Внимание" 10 октября в 19 часов, сообщает Молодежный театральный центр "Космос".

Слушатели узнают, что такое цифровой театр, услышат о его происхождении и особенностях. Кроме того, театральная компания расскажет о перформансе, основанном на реальных историях людей, попавших в ДТП. Как сообщает МТЦ "Космос", премьеры осталось ждать недолго.

Напомним, ранее авторы идеи искали тюменцев с реальными историями о ДТП. "Внимание!" – социальный проект, осмысляющий проблему безопасности дорожного движения. Каждая история, которая найдет отражение в преформансе, представит свой взгляд на проблему.

Прямой эфир будет доступен по ссылке.