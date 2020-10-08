На тюменской набережной можно узнать историю дома купца Прасолова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200-летию со дня возведения дома купца Прасолова посвящена выставка под открытым небом "Дом на набережной: век за веком", которая открылась на набережной Туры в Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Сейчас здание с большой историей — Дом приемов губернатора Тюменской области. Основой выставки стал одноименный художественно-иллюстративный альбом.

Горожане и гости областной столицы смогут погрузиться в историю одного из самых красивых зданий Тюмени. Все фотографии, представленные на выставке, снабжены не только краткими описаниями, но и QR-кодами с дополнительной исторической информацией на русском и английском языках.

Посетить выставку "Дом на набережной: век за веком" можно до середины ноября.