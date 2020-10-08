  • 8 октября 20208.10.2020четверг
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На тюменской набережной можно узнать историю дома купца Прасолова

Общество, 17:42 08 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

200-летию со дня возведения дома купца Прасолова посвящена выставка под открытым небом "Дом на набережной: век за веком", которая открылась на набережной Туры в Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Сейчас здание с большой историей — Дом приемов губернатора Тюменской области. Основой выставки стал одноименный художественно-иллюстративный альбом.

Горожане и гости областной столицы смогут погрузиться в историю одного из самых красивых зданий Тюмени. Все фотографии, представленные на выставке, снабжены не только краткими описаниями, но и QR-кодами с дополнительной исторической информацией на русском и английском языках.

﻿

Посетить выставку "Дом на набережной: век за веком" можно до середины ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , история , краеведение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 08.10.2020Десять миллиардов рублей направят на поддержку российских семей
18:15 08.10.2020Тюменские многолетние цветы готовят к зимовке
18:04 08.10.2020Премьера спектакля о детях из блокадного Ленинграда состоится в Каскаре
17:53 08.10.20209 октября - события дня