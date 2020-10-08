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Названы победители премии "Студент года-2020" в Тюменской области

Общество, 14:36 08 октября 2020

Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте

Студентки Анжелика Оганнисян из Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий и Алина Хоробрых из Тюменского института культуры признаны "Студентами года-2020" в региональном этапе всероссийской премии. Награждение состоялось в "Конторе пароходства" 7 октября, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Жюри рассмотрело заявки 131 претендента и определило лучших в спорте, творчестве, общественной деятельности. Победителей наградили в 18 индивидуальных и коллективных номинациях из 23, предусмотренных конкурсом: в пяти категориях заявок не было.

Список награжденных здесь. Они представят регион на федеральном этапе премии. В Студенческом совете области сообщили, что в заочном всероссийском туре будут участвовать не только победители по номинациям, но и обладатели вторых-третьих мест, наиболее ярко презентовавшие себя на региональном этапе.

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# конкурс , премия , Студент года

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