Волонтеры-медики ждут тюменцев на прогулку

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Прогулку с элементами скандинавской ходьбы устроят волонтеры-медики для тюменцев в сквере Александра Моисеенко 13 октября с 14 до 16 часов. Студенты расскажут о профилактике заболеваний суставов и покажут специальные упражнения, сообщает Тюменский медуниверситет.

Профилактические занятия студенты проводят в рамках федеральной программы "Здоровье суставов в надежных руках". На бульваре Гостеприимства и в сквере Ветеранов энергетики волонтеры развернули инфоточку, где рассказывают тюменцам о пользе скандинавской ходьбы, объясняют ее особенности, показывают, как правильно ходить с палками.

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Будущие врачи вручают тюменцам листовки с материалами о профилактике дегенеративных заболеваний суставов.