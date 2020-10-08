Переход на улице Широтная в Тюмени станет удобнее для пешеходов

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Переход в районе дома №168 на ул. Широтная реконструируют в Тюмени. Это связано с большим трафиком, сообщает администрация города.

"Обустройство такого перехода требует комплексного подхода. На первом этапе демонтировали лишние конструкции. Далее подрядчик начнет собирать и устанавливать пандусы с одной и другой сторон. Соответственно, уже подготовлена территория, чтобы установить эти конструкции. Их сделают из оцинкованных деталей на предприятии, но для этого потребуется несколько недель", — рассказали в администрации Тюмени.

Отметим, работы не объекте не препятствуют передвижению пешеходов.