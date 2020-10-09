Тюменским пенсионерам предлагают поделиться мудростью в соцсетях

| Фото: областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Онлайн-флешмоб под общим хэштегом #СоветыПоСуществу запустили тюменские бабушки и дедушки в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой...". Пожилые жители региона поделятся мудрыми наставлениями молодому поколению, сообщает областной геронтологический центр.

"Флешмоб позволит объединить поколения, вспомнить о важном, сохранить незыблемые ценности, которые будут актуальны во все времена. Ведь мудрость, переходящая от старших к младшим, ― прочный фундамент для каждого из нас. Каждый желающий может поделиться своими “правилами счастливой жизни”", ― прокомментировали координаторы проекта.

Присоединиться к флешмобу могут все желающие пожилые люди. Для этого необходимо придумать и необычно оформить наставление, сфотографироваться с ним и выложить снимок в соцстеях, поставив хэштег #СоветыПоСуществу.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 51-77-05.