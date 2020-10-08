Более одной тысячи ишимцев заболели ОРВИ за семь дней

| Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте | Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте

1 тыс. 70 жителей Ишима и Ишимского района заболели ОРВИ с 1 по 8 октября, сообщает пресс-служба медучреждения.

64 человека госпитализировали в ишимскую областную больницу № 4, у большинства из них пневмония. Врачи советуют привиться от гриппа до конца октября, потому что нынешний сезон простуд совпадает с циркуляцией новой коронавирусной инфекции.

Всего в Ишиме и Ишимском районе на 8 октября привиты от гриппа около 28 тыс. человек. К эпидсезону гриппа и ОРВИ планируют вакцинировать 60 % населения.