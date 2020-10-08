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Тюменцы увидят копии старинных рукописей Корана в музейном комплексе Словцова

Общество, 17:07 08 октября 2020

Коран размером с наперсток, коллекцию рукописей и печатных изданий священной книги могут увидеть тюменцы и гости города в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Выставка "Коран – притяжение гармонии", приуроченная к 100-летию образования Татарской АССР, открылась в Тюмени 8 октября.

Коллекцию рукописей и печатных изданий Корана представил Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский кремль".

Одно из украшений экспозиции - копии старинных рукописей, подаренных лидерами государств, общественно-политическими и религиозными деятелями, известными деятелями культуры и науки мусульманских стран – Турции, Катара, Палестины, Ирана и других. Эффектная часть коллекции - переводы Коранов на языки разных народов мира: японский, китайский, урду, суахили и других.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" главный специалист музея-заповедника "Казанский кремль" Миляуша Даутова, гости выставки увидят действительно необычные экспонаты. "Наш музей располагает самой большой коллекцией Коранов, - отметила она. - Это редкие рукописи и факсимильные издания рукописей. Татарскую традицию каллиграфии представляют шамаили на стекле с применением фольги современных авторов. Можно увидеть каллиграфические композиции турецких, иранских, арабских авторов".

Самое маленькое издание Корана, представленное в музее, - книга размером не больше наперстка.

Отметим, что проект "Коран – притяжение гармонии" стартовал в 2015 году. За это время его увидели жители Екатеринбурга и Челябинска, Москвы и Перми, Ульяновска и городов Республики Татарстан: Елабуги, Набережных Челнов, Зеленодольска.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан в рамках сотрудничества в сфере культуры между Тюменской областью и Республикой Татарстан и будет работать до 6 декабря (9 октября музейный комплекс не работает по техническим причинам).

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Николай Ступников

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# выставка , ислам , Казань , музей Словцова

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