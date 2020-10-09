260 лет назад русские войска взяли Берлин в ходе Семилетней войны

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

9 октября 1760 года в ходе Семилетней войны русские войска вошли в Берлин после битвы под Кунерсдорфом.

Семилетняя война началась в 1756 году. Решение о присоединении России к антипрусской коалиции приняла императрица Елизавета Петровна в 1757 году, так как из-за многочисленных поражений австрийцев возникла угроза взятия Вены, а чрезмерное усиление Пруссии входило в противоречие с внешнеполитическим курсом русского двора. Также Россия опасалась за положение своих недавно присоединенных прибалтийских владений. Россия действовала в Семилетнюю войну успешно, успешнее всех остальных сторон, одерживала блестящие победы в ключевых сражениях. Но их плодами не воспользовалась - во всяком случае, территориальных приобретений Россия не получила. Последнее проистекало из-за внутренних придворных обстоятельств.

В 1758 году русские овладели столицей Восточной Пруссии Кенигсбергом. Потом последовало кровопролитное сражение у селения Цорндорф, обе стороны понесли тяжелые потери, но не одолели друг друга, хотя каждая сторона заявила о своей "виктории".

В 1759 году во главе российских войск в Пруссии встал Петр Салтыков. 12 августа 1759 года состоялась битва при Кунерсдорфе, ставшая венцом русских побед в Семилетней войне. Под началом Салтыкова сражались почти 65 тыс. солдат. Прусскими войсками командовал сам Фридрих II, имея в строю 48 тыс. человек. Битва началась в 9 часов утра, когда прусская артиллерия нанесла сокрушительный удар по батареям русских артиллеристов. Уже через два часа Фридрих праздновал победу. Однако русские войска продолжали удерживать две стратегические высоты: Шпитцберг и Юденберг. Попытка захватить эти пункты с помощью конницы провалилась. Под Фридрихом убило лошадь, а сам полководец чудом спасся. Поняв, что резервы Фридриха истощены, Салтыков отдал приказ об общем наступлении, которое повергло прусаков в панику. Пытаясь спастись бегством, солдаты толпились на мосту через реку Одер, многие утонули. Сам Фридрих признавал, что разгром его армии был полным.

Победа при Кунерсдорфе позволила русским войскам занять Берлин. Силы Пруссии были настолько ослаблены, что продолжать войну Фридрих мог только при поддержке союзников.

Использована информация Российского военно-исторического общества