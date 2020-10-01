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Документальный фильм и народный праздник вошли в программу Мамонтовских дней

Общество, 08:23 12 октября 2020

администрации Ялуторовска | Фото: администрации Ялуторовска

Мамонтовские дни, посвященные 179-летию со дня рождения С.И. Мамонтова, пройдут в Ялуторовске с 15 по 23 октября, сообщает администрация города.

Документальный фильм Элоны Зубаревой "Савва Мамонтов: Взгляд с Ялуторовской колокольни" выйдет в соцсетях "Арт–Вояжа" 15 октября в 14 часов. В этот же день в Детской школе искусств пройдет онлайн-викторина "Савва Мамонтов – меценат и покровитель".

Народный праздник "Капуста-барыня" начнется в Ялуторовском остроге 17 октября в 12 часов.

Завершатся Мамонтовские дни спектаклем "Бабий бунт" во Дворце культуры 23 октября в 18 часов.

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# Савва Мамонтов , фестиваль

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