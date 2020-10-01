Тюменских педагогов и родителей приглашают на разговор о социальных сетях

| Фото: Е. Самарин. Mos.ru | Фото: Е. Самарин. Mos.ru

Вебинар "Подросток и социальные сети" начнется на платформе "Точка кипения — Тюмень" 15 октября в 15 часов, сообщают организаторы.

Онлайн-встреча рассчитана на педагогов, родителей, студентов педагогических направлений подготовки.

Куратор информационно-медийного направления Российского движения школьников в Тюменской области Владислав Мухин и председатель Тюменского регионального отделения РДШ, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина расскажут о подростковом возрасте и его особенностях, трудностях, с которым сталкивается подрастающее поколение, социализации детей. Они остановятся на теме "Социальные сети как союзники в вопросах воспитания".

Продолжительность вебинара — час. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться здесь. За час до онлайн-встречи организаторы пришлют ссылку.