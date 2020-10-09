Новый аппарат УЗИ получили тобольские урологи

| Фото: Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Новейшую ультразвуковую систему последнего поколения стоимостью почти 4,5 млн рублей установили в урологическом отделении Областной больницы №3 в Тобольске.

Оборудование закуплено за счет средств областного бюджета по государственной программе Тюменской области "Развитие здравоохранения", сообщает медучреждение. С помощью нового аппарата УЗИ тобольские урологи начнут выполнять высокотехнологичные операции - перкутанные нефролитотрипсии - дробление камней в лоханке почки с помощью нефроскопа.

Врачи урологического отделения Тобольской больницы провели 59 операций пациентам с мочекаменной болезнью с начала 2020 года.