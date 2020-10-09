В Тюменской области ИП в животноводстве смогут перейти на патентное налогообложение

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Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, расширен в Тюменской области.

На очередном заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам уточнены наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Перечень таких видов деятельности, сообщает пресс-служба областной думы, дополняется новым видом деятельности – "Животноводство, услуги в области животноводства".

Патентная система налогообложения – это специальный налоговый режим, который могут применять только ИП. Суть данной системы заключается в получении предпринимателем специального документа (патента), дающего ему право на осуществление определенных видов деятельности.

Областным законом от 6 мая 2020 года размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода для вида деятельности "Животноводство, услуги в области животноводства" установлен в размере 60 тыс. рублей в год для ИП и 9 тыс. рублей за каждого работника средней численности наемных работников. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Борис Олейник