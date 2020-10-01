Выступления вокалистов "Димитриевской субботы" покажут в прямом эфире

| Фото: Димитриевская суббота во ВКонтакте | Фото: Димитриевская суббота во ВКонтакте

Отборочный тур международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюмени впервые пройдет без зрителей. Выступления участников можно увидеть в группе фестиваля во ВКонтакте 14 и 15 октября, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Организаторы приняли более 40 заявок от вокалистов, желающих участвовать в конкурсе. Они выступят в номинациях: "Исполнители песен 14-17 лет"; "Исполнители песен 18-35 лет"; "Вокальные группы 14-17 лет"; "Вокальные группы 18-35 лет" и "Профильный вокал".

Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса пройдет онлайн 15 октября в 17 часов. Лауреаты в каждой номинации выступят на Международном молодежном конкурсе патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюмени 5-7 ноября.

Прием заявок для участия в конкурсе продолжится до 12 октября по адресу: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46 или по электронной почте: tgmc@bk.ru. Телефон для справок 8(3452) 51-79-61.