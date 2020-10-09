Открыт прием заявок на конкурс чтецов "Шевченковские чтения"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Более 40 участников подали заявки на областной конкурс чтецов по творчеству украинских поэтов и писателей "Шевченковские чтения", который пройдет в ДНК "Строитель" 17 октября.

По информации организаторов, чтецы из Тюмени, Ишима, Тюменского и Нижнетавдинского районов примут участие в творческом состязании. Фестиваль пройдет без зрителей. Победителей конкурса отметят дипломами и подарками.

Прямой эфир конкурса состоится в сообществе ДНК "Строитель" во ВКонтакте.

Желающие еще успевают подать заявки до 10 октября: ул. Республики, 179, каб. 205. С положением и формой заявки можно ознакомиться по ссылке.

Принять участие в конкурсе могут тюменцы в трех возрастных категориях: от 5 по 12 лет, от 13 по 17 лет, от 18 и старше. Участники могут выступить в номинациях: проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция, авторское стихотворение на украинском языке. При этом, отмечают организаторы, декламировать произведение можно как на русском, так и украинском языке.

Конкурс "Шевченковские чтения" пройдет в Тюмени в шестой раз.

Инна Пахомова