Руслан Кухарук: в Тюмени создана эффективная система поддержки талантливых детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени создана эффективная система выявления и сопровождения высокомотивированных, талантливых детей. В ее центре - учителя, которые сами участвуют в различных конкурсах и это тоже высокая планка для каждого.

Это отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, который встретился с победителями и призерами престижных олимпиад регионального и федерального уровней школы № 65 и их наставниками.

Как сообщает городской комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации, вопросы от детей касались выбора профессии. Ребята спрашивали, какие специалисты востребованы в регионе и стоит ли сейчас получать профессию учителя?

"У каждого самые светлые воспоминания о школе, - рассказал Руслан Кухарук. - Это период приобретения нового, открытие и раскрытие талантов. Конечно же, я помню своего школьного учителя Нину Федоровну Чичиндаеву, я помню своего классного руководителя. Помню учителей нашей физико-математической школы, которые прививали нам любовь не только к точным наукам, но и к гуманитарным предметам.

В старших классах я влюбился в литературу, историю, обществоведение и понял, что я не столько технарь, сколько гуманитарий. Помню, какие жаркие дискуссии были у нас на уроках истории и обществоведения. Они во многом повлияли и на мой выбор профессии, после школы я поступил на специальность "Юриспруденция".

И сегодня, по мнению Руслана Кухарука, многое зависит от преподавателей.

"Подача информации должна быть такой, - заявил он, - чтобы ребята загорелись, и у них было желание участвовать в олимпиадах, завоевывать призовые места. Это важно. В школах города Тюмени постоянно проводится работа по созданию условий для повышения качества образования. Это и проведение уроков с использованием современного оборудования, современных педагогических технологий и новые подходы к организации образовательного процесса. В центре внимания – индивидуальные запросы и потребности ребенка. Школы города активно сотрудничают с вузами".