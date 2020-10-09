Тюменцы экономят на поездках в автобусах благодаря карте "Мир"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сэкономить шесть рублей на каждой поездке в общественном транспорте с 1 октября могут тюменцы, которые пользуются картами "Мир".

Как рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова, такая возможность доступна в тюменских автобусах и маршрутных такси до 31 декабря 2020 года. Неважно, какой банк выпустил карту, контактная она или бесконтактная - терминал спишет разовую стоимость поездки автоматически со скидкой.

Такая возможность выгодной оплаты проезда позволит жителям и гостям Тюмени не только сэкономить деньги, но и обезопасить себя за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями. Оплата пластиковой картой в существующей эпидемиологической ситуации безопаснее, чем использование наличных средств.

Акция запущена совместно с Газпромбанком, АО "ТТС" и местными перевозчиками, которые реализовали прием банковских карт на транспорте при поддержке городской администрации.

Дарья Казакова