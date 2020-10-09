Пятьдесят тюменцев с туберкулезом лечатся дистанционно

| Фото: пресс-служба областного противотуберкулезного диспансера | Фото: пресс-служба областного противотуберкулезного диспансера

Почти 50 пациентов областного противотуберкулезного диспансера находятся на видеоконтролируемом приеме лекарств. С помощью интернет-консультаций они получают консультации медиков. В условиях пандемии такой формат работы помогает эффективному лечению без риска заразиться, сообщает пресс-служба учреждения.

Всего с помощью интернет-технологий лечение в областном противотуберкулезном диспансере получили более 700 пациентов. Применять современные средства коммуникаций для дистанционной работы здесь начали в 2016 году. Ежедневно медицинская сестра амбулаторного отделения в специально оборудованном кабинете ведет наблюдение за приемом противотуберкулезных препаратов, следит за состоянием здоровья пациентов.

Как пояснил и.о. заведующего амбулаторным отделением областного противотуберкулезного диспансера Михаил Коваленков, согласно требованиям ВОЗ, пациенты должны принимать таблетки в присутствии медсестры.

"Учитывая нынешнюю эпидобстановку, мы выдаем препараты пациентам на 7-10 дней. Они в удобное для них время звонят, используя установленные на их телефоне мессенджеры, и принимают лекарство под контролем медсестры", - рассказал он.

Дистанционную медицинскую услугу получают пациенты с туберкулезом в начальной стадии, когда человек не опасен для окружающих, здоровью и жизни больного ничего не угрожает, нет высокого риска развития серьезных осложнений.