ЮИДовцы из Аромашевского района победили в конкурсе "Безопасное колесо"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Команда Аромашевского района заняла первое место в общем зачете на областном конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", итоги которого подвели в детском лагере "Остров детства" 9 октября.

Второе место присудили Ишимского района, а третье - сборной из Тюменского района. А в личном зачете победили Анастасия Кратц и Дмитрий Масловский. Оба участника приехали из Аромашевского района.

"Всего наградили восемь команд. Также отметили три сборные в творческом конкурсе. Всем ребятам в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" вручили оранжевые рюкзаки, медали с эмблемой "Безопасное колесо" и сувениры с символикой движения юных инспекторов движения — флешки и папки. Это получил каждый, все были счастливы", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, областной конкурс стартовал 6 октября в детском лагере "Остров детства". Он собрал 108 детей из разных муниципалитетов. Это 27 команд, в каждой из которых по четыре человека.

Инна Пахомова