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Вице-премьер Татьяна Голикова пообщалась с учеными тюменского НОЦ

Общество, 18:11 09 октября 2020

оперштаб Тюменской области

Молодые ученые, работающие над проектами Тюменского научно-образовательного центра, рассказали вице-премьеру Татьяне Голиковой о своих исследованиях, сообщает региональный оперштаб.

Встречи состоялись в НИИ краевой патологии и научно-исследовательских лабораториях ТюмГУ. Вице-премьер Татьяна Голикова вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым познакомились с проектами тюменцев.

Вице-премьер отметила, что все увиденное произвело на нее очень хорошее впечатление.

оперштаб Тюменской области

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# молодые ученые , НОЦ , Татьяна Голикова

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