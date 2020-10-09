Вице-премьер Татьяна Голикова пообщалась с учеными тюменского НОЦ

оперштаб Тюменской области оперштаб Тюменской области

Молодые ученые, работающие над проектами Тюменского научно-образовательного центра, рассказали вице-премьеру Татьяне Голиковой о своих исследованиях, сообщает региональный оперштаб.

Встречи состоялись в НИИ краевой патологии и научно-исследовательских лабораториях ТюмГУ. Вице-премьер Татьяна Голикова вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым познакомились с проектами тюменцев.

Вице-премьер отметила, что все увиденное произвело на нее очень хорошее впечатление.