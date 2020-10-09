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Фальков подписал приказ о конкурсных отборах НОЦ для получения грантов

Общество, 18:40 09 октября 2020

minobrnauki.gov.ru | Фото: minobrnauki.gov.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ о конкурсных отборах НОЦ для получения грантов на 2020 и 2021 год, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

В этом году заявки на участие в конкурсном отборе необходимо присылать до 9 ноября 2020 года на сайте - ноц.рф.

Отбор проведет конкурсная комиссия Минобрнауки России по проведению конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки НОЦ на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики в течение 20 рабочих дней.

В Тюмени заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова проводит совещание по вопросам развития научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Она объявила о начале конкурсного отбора второй очереди научно-образовательных центров мирового уровня.

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# Валерий Фальков , НОЦ , приказ

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