Фальков подписал приказ о конкурсных отборах НОЦ для получения грантов

| Фото: minobrnauki.gov.ru | Фото: minobrnauki.gov.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ о конкурсных отборах НОЦ для получения грантов на 2020 и 2021 год, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

В этом году заявки на участие в конкурсном отборе необходимо присылать до 9 ноября 2020 года на сайте - ноц.рф.

Отбор проведет конкурсная комиссия Минобрнауки России по проведению конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки НОЦ на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики в течение 20 рабочих дней.

В Тюмени заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова проводит совещание по вопросам развития научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Она объявила о начале конкурсного отбора второй очереди научно-образовательных центров мирового уровня.