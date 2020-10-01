Селянина за пьяную езду отправили в колонию

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Четыре месяца проведет колонию житель пос. Боровский за пьяное вождение, сообщает прокуратура Тюменской области.

Утром 28 июня 31-летний мужчина в состоянии опьянения на автомобиле ВАЗ 21102 поехал в магазин. На обратном пути его остановили сотрудники ДПС. У полицейских возникло подозрение, что он пьян. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние мужчины.

Выяснилось, что в марте 2019 года он за пьяное вождение был осужден к 240 часам обязательных работ и на два года лишен водительских прав. Между тем должных выводов не сделал.

Суд назначил подсудимому четыре месяца в колонии-поселении и на два года десять месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.