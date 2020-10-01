Названы продукты, больше других вызывающие целлюлит

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Хлеб, газировка и кофеин больше других продуктов способствуют развитию целлюлита. Об этом рассказал специалист по здоровому питанию Наталия Кальве, сообщает РИА Новости.

Прямой зависимости целлюлита от избыточного веса нет. Порой с с этой проблемой сталкиваются худые женщины из-за деформации жировой ткани. Для ее решения следует избегать следующих продуктов: хлопьев на завтрак, белого хлеба, сладких газированных напитков, колбас и кофеина.

Большинство хлопьев — это продукты, прошедшие много этапов переработки, в которых содержится много сахара и рафинированной муки. Из-за последней также следует как можно меньше есть белый хлеб. Сладкая газировка намного хуже обычной воды поддерживает процессы гидратации, из-за чего формируется целлюлит. В мясе глубокой переработки, которым и является колбаса, содержатся некачественные жиры. Кофеин негативно влияет на целлюлит при употреблении в пищу, поскольку задерживает жидкость и не дает снабжать кислородом клетки тканей.

Наталья Кальева подчеркнула, что для предотвращения появления целлюлита, необходимо не только здоровое питание, но и физические нагрузки.