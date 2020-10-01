Тюменским студентам показали роботизированную операционную в МСЧ "Нефтяник"

| Фото: Мария Стринадкина, МСЧ «Нефтяник» | Фото: Мария Стринадкина, МСЧ «Нефтяник»

Роботизированную операционную и другое современное оборудование продемонстрировали студентам Тюменского индустриального университета в медико-санитарной части "Нефтяник", сообщает лечебное учреждение.

Пять лет успешно занимаются высокотехнологичной хирургией на роботе Да Винчи тюменские врачи. Они провели более 700 робот-ассистированных операций. Кроме роботизированной операционной, студентам продемонстрировали возможности новейшего 128-срезового компьютерного томографа и другой диагностической техники отделения лучевой диагностики. Обучающиеся посетили центральное стерилизационное отделение, где идет подготовка оборудования для всей клиники.

По словам студентов кафедры биотехнических систем и технологий при Институте геологии и нефтедобычи, они не ожидали увидеть столь высокий уровень технической оснащенности медучреждения. Профориентационное мероприятие в лечебном учреждении провели впервые. Летом 2020 года "Нефтяник" заключил договор сотрудничества с университетом.

"Во взаимодействии с техническим вузом мы видим большие перспективы, потому что современная высокотехнологичная помощь невозможна без качественно подготовленных кадров – медицинских техников", - сказал главный врач МСЧ "Нефтяник" Иван Попов.

Он отметил, что студенты, которые намерены работать с современными медицинскими технологиями и оборудованием, в МСЧ "Нефтяник" смогут получить практику и большой объем материала для научных изысканий.