Тюменская область стала пилотным регионом для нового формата госуслуг в соцсфере

| Фото: duma.gov.ru/ | Фото: duma.gov.ru/

Тюменская область вошла в перечень пилотных регионов, где будут реализовываться новые форматы организации оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, сообщает Госдума РФ.

Напомним, что закон о социальном заказе был подписан президентом России 13 июля 2020 года. Поправки вступили в силу 1 сентября. В соответствии с ними госуслуги в социальной сфере предоставляются потребителю за счет бюджетных средств при наличии у него так называемого социального сертификата. В числе тех, кто может получить сертификат, — малоимущие одиноко проживающие граждане, семьи с детьми, ветераны войны, инвалиды и прочие граждане, у которых по не зависящим от них причинам ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, утвержденного по их региону.

Сертификат дает право выбрать исполнителя услуги, им могут стать как государственные, так и негосударственные организации в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма.

В полном списке пилотных регионов, помимо Тюменской области, - Алтайский, Красноярский, Ставропольский края; Белгородская, Воронежская, Калининградская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Челябинская, Ярославская области, а также Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В Госдуме уверены, что использование других способов организации предоставления социальных услуг, помимо традиционных, позволит вовлечь в процесс некоммерческие организации, повысить качество и доступность таких услуг для граждан.