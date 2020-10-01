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В Аромашевском районе выполнили годовой план по лесовосстановлению

Общество, 17:54 12 октября 2020

Фото: rosleshoz.gov.ru

202 га охватили плановым лесовосстановлением в Аромашевском районе в 2020 году.

Как рассказал директор аромашевского филиала Тюменской авиабазы Владимир Шмелев, годовой план выполнен. Саженцы сосны и ели высадили на территории Березовского, Кармацкого, Аромашевского, Слободчиковского, Сорочкинского, Новопетровского поселений. В посадках участвовали работники лесного хозяйства.

Дополнительно в рамках нацпроекта "Экология" в Кармацком поселении высадили 1 тыс. 300 саженцев сосны на площади 0,3 га. К акции привлекли работников лесного хозяйства, пожарной части и районных ведомств.

Евгения Шевцова

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# Аромашевский район , лесовосстановление

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