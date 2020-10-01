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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пандемию COVID-19 уничтожит лишь массовая вакцинация, уверен Билл Гейтс

Общество, 12:03 12 октября 2020

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC.

"Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни - получение суперэффективной и доступной вакцины", - заявил Гейтс.

Как пишет РИА Новости, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов. За последние сутки выявили свыше 347 тысяч новых случаев коронавируса.

Напомним, что российская разработка "Спутник V" стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Предполагается, что в середине октября будет зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона", которую разработали в центре "Вектор". Кроме того, клинические тесты проходит препарат, разработанный институтом Чумакова.

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# вакцинация , коронавирус

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