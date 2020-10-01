"Ночные волки" высадили ели и дубы в сквере в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Участники мотоклуба "Ночные волки" высадили восемь елей и четыре дуба в сквере Тружеников тыла в Тюмени, сообщает администрация города.

Мероприятие прошло в рамках акции "Русский лес", которая стартовала в ноябре 2019 года, но затем из-за ограничительных мер в связи с пандемией, сроки акции сместились.

В декабре 2019 в Севастополе участники мотоклуба высадили 6 тыс. 600 саженцев сосны и ели. С этого момента акция прошла в Башкортостане, Якутии, Челябинской, Кемеровской, Магаданской и Пензенской областях.

Директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев поблагодарил членов мотоклуба за вклад в озеленение Тюмени. Они выразили желание принять участие в подобном мероприятии в следующем году.