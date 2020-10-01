Ишимцев удивят огненными стрелами и пальбой из пушек

| Фото: из личного архива Геннадия Крамора | Фото: из личного архива Геннадия Крамора

Яркая военно-историческая реконструкция развернется ко дню рождения Конька-горбунка в Ишиме. С новой программой приедет омский клуб "Служилые люди Сибири". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая музем Петра Ершова Надежда Проскурякова.

Она отметила, что представление будет интересным и громким, с огненными стрелами и пальбой из пушек. Гостей встретят виновник торжества Конек-горбунок, Жар-птица и Царь-девица.

"Надеюсь, все получится. Реконструкторов пригласили, после представления хотели продолжить праздник походом на премьеру сказки "Конек-горбунок", но дату выхода нового фильма перенесли на февраль. Праздник состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка", - сказала Надежда Проскурякова.

Она добавила, что по традиции было издано пятое издание "Конька-горбунка" на родине автора. Оно посвящено 120-летию омского художника Кондратия Белова, одного из ярких иллюстраторов сказки. Большинство работ воспроизведено с оригиналов, предоставленных омским музеем Белова.

Напомним, в 2019 году к юбилею сказки участники международного флешмоба, запущенного ишимскими музейщиками, прочли ее на более чем 30 языках, в том числе, кумыкском, табасаранском, японском, итальянском языках и иврите . Всего в музее хранится 30 изданий сказки на разных языках.

Инна Кондрашкина