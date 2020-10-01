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Новый корпус детского центра "Бригантина" откроют в Тюмени

Общество, 17:32 12 октября 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Новый современный корпус центра детского творчества "Бригантина" откроют в Тарманах по ул.Маршака, д.5/2 13 октября, начало в 11 часов 30 минут, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

На территории в 316 кв. м будут организованы занятия по шахматам, робототехнике, хореографии, мультипликации, программированию, конструированию, рисованию, откроется киношкола. Центр сможет принимать дополнительно около 1 тыс. детей в неделю.

Сейчас с воспитанниками "Бригантины" работают 13 педагогов дополнительного образования и шесть тренеров-преподавателей. 2,5 тыс. Ребята обучаются по шести направлениям: художественному, физкультурно-спортивному, техническому, естественнонаучному, туристско-краеведческому и социально-педагогическому. Они неоднократно становились победителями и призерами городских, областных и всероссийских конкурсов и соревнований.

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# дополнительное образование

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