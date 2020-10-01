Астрономическая неделя в Тюмени

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Теплая погода будет способствовать астрономическим наблюдениям в Тюмени с 12 по 18 октября. В это время на небе с помощью бинокля или телескопа можно рассмотреть часть планет Солнечной системы, в том числе противостояние Марса с Солнцем.

По данным Аstronet, оно наступит 13 октября. Это лучшее время в году для наблюдения красной планеты. Марс находится на небе всю ночь, достигая самой высокой точки над горизонтом после полуночи. По яркости Марс чуть уступает Венере. Искать его нужно в созвездии Рыб на юго-востоке.

Сокращается время, когда можно наблюдать на небе Юпитер и Сатурн. Первая планета скрывается за горизонтом около 22 часов, вторая – на полчаса позже. Обе планеты движутся в одном направлении с солнцем по созвездию Стрельца. Искать их нужно над юго-западным горизонтом. В любительский телескоп можно рассмотреть кольцо Сатурна и полосы на поверхности Юпитера, а также крупные спутники планет.

В утренних сумерках в созвездии Льва можно найти Венеру. На небе она выглядит как очень яркая звезда. Элонгация планеты и ее видимый диаметр постепенно уменьшаются. В телескоп она видна в виде овала без каких-либо деталей на поверхности.

Меркурий перемещается в одном направлении с Солнцем, 14 октября сменит движение на попятное. Виден он пока только в южных широтах страны в вечерних сумерках.

Еще две планеты Солнечной системы – Уран и Нептун – так далеки от Земли, что увидеть их можно только в телескоп с увеличением от 100 крат и диаметром объектива 250 мм и более. Оба объекта можно наблюдать всю ночь. Точное положение небесных объектов на конкретную дату и время можно найти здесь.

Естественный спутник Земли Луна посетит на неделе созвездия Рака, Льва, Девы и Весов. 16 октября она вступит в фазу новолуния.

Евгения Шевцова