Губернатор: память о Евгении Шестакове навсегда в наших сердцах

| Фото: tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Трагедией назвал губернатор Тюменской области Александр Моор кончину основателя, художественного руководителя и главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Евгения Ивановича Шестакова.

"Горько, что так рано оборвалась жизнь этого выдающегося дирижера и человека. Как жаль, что не успел он воплотить все свои творческие планы. Но в наших сердцах останется навечно память об этом замечательном дирижере, талантливом музыканте, организаторе и педагоге. Выражаю глубокие соболезнования семье Евгения Ивановича Шестакова, его родным, близким, друзьям, оркестру. Скорблю вместе с вами", - отмечается в официальном сообщении.

Евгений Шестаков начал художественную карьеру в симфоническом оркестре Приморского телевидения и радио, был художественным руководителем и главным дирижером коллектива в Одессе, возглавлял Омский академический симфонический оркестр. Как гастролирующий дирижер работал с лучшими симфоническими, камерными оркестрами нашей страны и мира.

"Это невосполнимая утрата для всего музыкального мира. Но для нас, тюменцев – маэстро Шестаков был особенным человеком. Он любил наш город. А жители города и региона приняли сразу и его, и оркестр. Он сумел привить любовь к классической музыке. На концертах оркестра, где бы он не выступал, зал всегда был полон, а на музыкальные фестивали, которые проходили в Тюмени, приезжали российские и мировые исполнители первой величины. Но самое главное – Евгений Иванович Шестаков научил понимать высокое музыкальное искусство молодежь", - сказал Александр Моор.

Евгений Шестаков скончался 11 октября 2020 года.