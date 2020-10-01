В Тюмени на развязке в районе Московского тракта ограничат движение
Ограничение движения транспорта введут на развязке Московского тракта в Тюмени 13 и 14 октября в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщает Главное управление строительства региона.
13 октября с 8 до 17 часов перекроют правый съезд с объездной на Московский тракт в сторону города.
14 октября с 8 до 17 часов закроют для транспорта левый съезд с объездной дороги на Московский тракт в сторону Екатеринбурга.
На обоих участках дорожники будут вести работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Водителей просят быть внимательным к знакам и заранее планировать маршрут.