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В Тюмени на развязке в районе Московского тракта ограничат движение

Общество, 19:43 12 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения транспорта введут на развязке Московского тракта в Тюмени 13 и 14 октября в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщает Главное управление строительства региона.

13 октября с 8 до 17 часов перекроют правый съезд с объездной на Московский тракт в сторону города.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

14 октября с 8 до 17 часов закроют для транспорта левый съезд с объездной дороги на Московский тракт в сторону Екатеринбурга.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

На обоих участках дорожники будут вести работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Водителей просят быть внимательным к знакам и заранее планировать маршрут.

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# Главное управление строительства Тюменской области , дорожные работы , перекрытие движения

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