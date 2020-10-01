В Тюмени на развязке в районе Московского тракта ограничат движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения транспорта введут на развязке Московского тракта в Тюмени 13 и 14 октября в связи с капитальным ремонтом дороги, сообщает Главное управление строительства региона.

13 октября с 8 до 17 часов перекроют правый съезд с объездной на Московский тракт в сторону города.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

14 октября с 8 до 17 часов закроют для транспорта левый съезд с объездной дороги на Московский тракт в сторону Екатеринбурга.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

На обоих участках дорожники будут вести работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. Водителей просят быть внимательным к знакам и заранее планировать маршрут.