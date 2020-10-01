Футбольный клуб "Тюмень" усилился нападающим из ФНЛ

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Центральный нападающий футбольного клуба "Акрон" Андрей Титов на правах аренды перешел в "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

24-летний воспитанник академии футбола имени Юрия Коноплева сначала перешел в академию "Спартака". Затем в карьере был липецкий "Металлург", где форвард провел 42 матча и забил восемь голов. Следующими клубами стали подмосковные "Химки" и смоленский "Днепр". Всего на взрослом уровне Андрей сыграл 89 матчей, забил 17 мячей и один раз ассистировал своим партнерам.

В прошлом сезоне за 16 матчей в составе "Акрона" форвард четыре раза огорчил голкиперов соперников. Андрей уже выходил на тюменский газон и сыграл все 90 минут. В том матче его команда уступила 0:2. В текущем розыгрыше ФНЛ Титов провел на поле 234 минуты, но забитыми мячами не отметился.