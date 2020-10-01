Лучшие хореографические спектакли представят на фестивале "SOMA" в Тюмени

| Фото: фестиваль "SOMA" ВКонтакте | Фото: фестиваль "SOMA" ВКонтакте

Международный фестиваль хореографических спектаклей “SOMA” пройдет на площадке молодежного театрального центра "Космос" с 5 по 8 ноября, сообщают организаторы.

Зрителям представят лучшие хореографические спектакли из разных городов страны. Состоятся образовательные мастер-классы сильнейших хореографов России и мира, запланирована гостевая программа, в которую вошли спектакли приглашенных коллективов. 7 ноября в рамках фестиваля пройдет танцевальный баттл, участвовать может любой желающий танцовщик.

Вход для зрителей на все четыре дня фестиваля свободный. В этом году бесплатным будет и участие в фестивале самих коллективов.