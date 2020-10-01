В Кулаково достраивают новый водовод

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Строительство магистрального водовода в Кулаково выполнили на 85%, специалисты проложили 5 тыс. 200 метров трубы из запланированных 6 тыс. 500 метров. Чистая вода придет в село в ближайшее время, сообщает Росводоканал Тюмень.

Как рассказал ведущий инженер отдела строительного контроля Росводоканал Тюмень Андрей Кравец, специалисты прокладывают трубу из полимерных материалов диаметром 550 миллиметров. Одновременно ведуь работы по строительству внутриквартальных сетей.

"Первый этап строительных работ в Кулаково уже завершен: проложено восемьсот восемь метров сетей и обустроено шестнадцать колодцев для подключения абонентов. На втором этапе построят еще три тысячи шестьсот метров сетей", - сказал он.

Работы по строительству водовода начались в конце августа. В селе есть центральное водоснабжение, но вода поступает из скважины. После завершения работ чистая вода пойдет с метелевского водозабора.

Специалисты компании сообщили, что масштабные работы по реконструкции продолжаются в Луговом. Там прокладывают водоводы и монтируют колодцы для подключения абонентов, из 123 колодцев смонтировано 65. Работы планируют завершить в ноябре и подключить Луговое к новому кулаковскому водоводу.