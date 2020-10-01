  • 14 октября 202014.10.2020среда
  • USD77,2855
    EUR91,0732
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени выберут лучшие чак-чаки

Общество, 12:08 14 октября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Прием заявок на конкурс "Чак-чак" продлится в Тюмени до 19 октября. Принять участие в нем приглашают кондитеров-профессионалов и любителей кулинарного мастерства, сообщают организаторы.

Участникам предложат приготовить два блюда — одно в соответствии с номинацией, а второе на тему "Центру татарской культуры 20 лет".

Заявки и фотографии конкурсных блюд необходимо отправить по адресу: tztk@yandex.ru. С формой заявки и списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.

Голосование пройдет в онлайн-формате на официальной странице Центра татарской культуры во ВКонтакте с 19 по 22 октября. Победителей наградят 23 октября.

Состязание организовано в рамках международной молодежной акции "Чак-чак party" и праздничных мероприятий, посвященных 20-летию тюменского центра татарской культуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , кулинария

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 14.10.2020Тюменцев ждет новый сезон "Марафона добрых дел"
12:30 14.10.2020Тюменцам рассказали, как работает неотложка в пандемию
12:19 14.10.2020Инструкция при ОРВИ: идти в поликлинику или вызвать врача на дом
12:08 14.10.2020В Тюмени выберут лучшие чак-чаки