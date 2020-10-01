В Тюмени выберут лучшие чак-чаки

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Прием заявок на конкурс "Чак-чак" продлится в Тюмени до 19 октября. Принять участие в нем приглашают кондитеров-профессионалов и любителей кулинарного мастерства, сообщают организаторы.

Участникам предложат приготовить два блюда — одно в соответствии с номинацией, а второе на тему "Центру татарской культуры 20 лет".

Заявки и фотографии конкурсных блюд необходимо отправить по адресу: tztk@yandex.ru. С формой заявки и списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.

Голосование пройдет в онлайн-формате на официальной странице Центра татарской культуры во ВКонтакте с 19 по 22 октября. Победителей наградят 23 октября.

Состязание организовано в рамках международной молодежной акции "Чак-чак party" и праздничных мероприятий, посвященных 20-летию тюменского центра татарской культуры.