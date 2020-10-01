Одноразовые контейнеры для макулатуры установят в Тюмени

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

На экологической акции "Бумажный город" тюменцев обучат переработке бумаги. Масштабный проект по сбору макулатуры пройдет в Тюмени 22 октября, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

По задумке организаторов в Тюмени будут установлены одноразовые картонные контейнеры для сбора макулатуры. После заполнения их вместе с содержимым будут сдавать на переработку. Собранные деньги пойдут на благотворительность.

Праздничное открытие пройдет возле фонтана в ТРЦ "Сити-Молл". Организаторы проведут мастер-класс по переработке макулатуры. Тюменцы узнают, как происходит процесс переработки бумаги и попробуют создать крафтовую бумагу прямо в торговом центре. Также на акции все желающие смогут сдать накопившуюся макулатуру и получить за это подарки от партнеров мероприятия.

"В большинстве случаев пункты приема принимают отходы в промышленных масштабах. Благодаря акции "Бумажный город" помогать окружающей среде можно без накопления больших объемов сырья. Достаточно взять макулатуру и принести ее к ближайшему ящику, которые будут располагаться в школах, бизнес-центрах и других заведениях" - рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев,