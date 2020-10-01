Тюменцев приглашают на Уральский медиафорум

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Пятый Уральский форум о новой медиакультуре "Мёд" пройдет в Челябинске с 28 по 29 ноября. Его участники узнают о новых технологиях и о том, как адаптироваться к глобальным трендам. Участие бесплатное, подать заявку можно до 11 ноября, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

По словам организаторов, не важно, чем именно занимается будущий участник: дизайном, копирайтингом, настройкой рекламы или исследованиями рынка, — образовательная программа будет полезна для любого кто связан со сферой медиа. Подать заявку на участие можно на сайте. Для этого необходимо заполнить анкету и рассказать о своем опыте. Форум пройдет в офлайн-формате.

Ранее хедлайнерами форума "Мёд" становились Тарас Сычев, главред "Лентача", Татьяна Мингалимова, автор YouTube-канала "Нежный редактор" и другие федеральные спикеры. В 2019 году партнеры форума по итогам работы участников выбрали стажеров в свои компании.

Тюменцы Сергей Пшенцов, Дмитрий Колобов, Дарья Ташланова выиграли стажировки в маркетинговых агентствах Уральского федерального округа. Всего в форуме "Мёд" в 2019 году приняли участие 38 представителей Тюменской области.