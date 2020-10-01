В Тюмени высадят более восьми тысяч деревьев

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 8,5 тыс. деревьев высадят в Тюмени в текущем году, сообщает городская администрация.

Работа по озеленению города продолжается осенью. Когда на улице небольшая минусовая температура, посадочный материал находится в сонном состоянии, а грунт еще не замерз. В таком случае прижиться на новом месте растениям будет проще.

Как отметил заместитель главы города Павел Перевалов, ранней весной подобные работы тоже проводятся, но в гораздо меньшем объеме. Часто земля бывает еще не готова и погода менее благоприятна. Сейчас активно идет пересадка саженцев, высаженных в прошлом году, но не прижившихся по тем или иным причинам.

"Многие жители города, увидев, что саженцы посадили, но они не прижились, начинают переживать, что у них под окнами не будет деревьев. На все посадки в рамках озеленения города есть гарантия подрядчика. Если саженцы не приживаются, их обязательно заменят", – отметил Павел Перевалов.

Многие тюменцы выступают с инициативой озеленить свои дворы. В таком случае администрация города предлагает им принять участие в программе "Посади дерево". Она предоставляет управляющим компаниям возможность получить субсидии на проведение таких работ. В текущем году в рамках этой программы было высажено около 300 деревьев.

В холодную погоду начнется обрезка деревьев. Ее необходимо проводить в период, когда растения находятся в покое: с октября по апрель.